Inflacja w styczniu. Znamy wstępne dane

Inflacja w styczniu 2024 roku wyniosła 3,9 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,4 procent. W grudniu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 6,2 procent. "Rok 2024 rozpoczynamy od miłej niespodzianki" - napisali w komentarzu analitycy mBanku.

Inflacja w styczniu 2024 roku

Według wstępnych danych w styczniu 2024 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,9 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. To najniższy poziom od kwietnia 2021 roku. Wówczas ceny rosły w tempie 4,3 proc. rok do roku - czytamy w komunikacie.

Ze wstępnych danych za styczeń wynika, że w ciągu roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 4,9 proc. Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe podrożały o 8,8 proc. Z kolei nośniki energii potaniały o 2,1 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 8,1 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,9 proc., a napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych poszły w górę o 0,5 proc. Nieznaczenie, bo o 0,4 proc. wzrosły też ceny nośników energii. Ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 2,3 proc. w porównaniu do grudnia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej zapowiadał, że "wszystko wskazuje, że w ciągu trzech miesięcy bieżącego roku inflacja wróci do inflacyjnego celu NBP". - Może się nawet zdarzyć, że w marcu będziemy bardzo blisko 2,5 procent, prawie na pewno poniżej 3 procent - mówił szef banku centralnego.

Hamowanie inflacji w Polsce - komentarze

Polski Instytut Ekonomiczny zwrócił uwagę, że inflacja spadła w styczniu z 6,2 proc. do 3,9 proc. rok do roku. W ocenie analityków "istotną rolę w hamowaniu inflacji odegrały mniejsze wzrost cen żywności". "W najbliższych miesiącach inflacja znajdzie się w pasmie odchyleń NBP. Wciąż podwyższona pozostanie inflacja bazowa – przewyższając wartości głównego wskaźnika CPI" - prognozują przedstawiciele think tanku związanego z kancelarią premiera.