Zaskakująca decyzja może uderzyć w inflację. Ekonomiści wyjaśniają

Tak silna obniżka stóp procentowych NBP utrudni sprowadzenie inflacji do celu - uważają ekonomiści Banku Millennium. O ruchu inflacji w górę piszą też przedstawiciele mBanku. Inflacja w Polsce nadal pozostaje na dwucyfrowych poziomach.

Po lipcowym posiedzeniu prezes Narodowego Banku Polskiego i jednocześnie przewodniczący RPP Adam Glapiński poinformował, że Rada podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek. - To jest nieformalne narzędzie, ale istotne dla poinformowania rynku, że nie przewidujemy dalszych podwyżek - mówił. Jako jeden z warunków rozpoczęcia cyklu obniżek stóp procentowych szef NBP wymienił spadek inflacji poniżej 10 proc.

Mimo że inflacja pozostała dwucyfrowa - według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2023 roku wyniosła 10,1 proc. rok do roku - to Rada Polityki Pieniężnej w środę zdecydowała się na cięcie stóp procentowych. I to mocniejsze niż spodziewali się ekonomiści. Ostateczne dane o sierpniowej inflacji, wraz ze szczegółami, poznamy 15 września.