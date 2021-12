Inflacja uderza w portfele. 500 plus warte "na pewno poniżej 400 złotych"

Inflacja w Polsce w grudniu może się zbliżyć do 10 procent - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Grażyna Piotrowska-Oliwa, menedżerka, inwestorka. Jak zwróciła uwagę, jesteśmy w połowie podwyżek stóp procentowych. - Ta stopa powinna przyszłym roku dojść do 3 procent - wskazała Piotrowska-Oliwa. Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl zwracała uwagę, że już teraz kredytobiorcy mocno odczuwają ostatnie podwyżki stóp. - Ktoś będzie miał 500 plus, ale de facto 500 minus w postaci takiej raty kredytu - mówiła.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że inflacja w listopadzie wyniosła 7,8 procent rok do roku. To poziom niewidziany od grudnia 2000 roku, kiedy inflacja wyniosła 8,5 procent rok do roku.

Inflacja w Polsce

Grażyna Piotrowska-Oliwa, menedżerka, inwestorka przyznała, że nie jest zaskoczona skalą inflacji. - Inflacja nabrała rozpędu w ciągu ostatnich miesięcy. Warto sobie uświadomić, że (...) Narodowy Bank Polski podjął bardzo późno kroki, które mogły mieć wpływ na ograniczenie tej inflacji. Ostatnio mieliśmy trzy razy z rzędu podniesione, w krótkim czasie, stopy procentowe - wskazała.

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podczas grudniowego posiedzenia, po raz trzeci z rzędu, zdecydowała o podniesieniu stopy referencyjnej. Tym razem o 50 punktów bazowych do 1,75 procent. - Natomiast oczekiwania ekonomistów i przedsiębiorców są takie, że jesteśmy w połowie drogi, bo oczekujemy, że ta stopa powinna w przyszłym roku dojść do 3 procent, co ma z kolei później ogromny wpływ na kredyty, na inwestycje i na obciążenia tego Jana Kowalskiego, który za podstawowy kredyt będzie musiał zapłacić po prostu coraz wyższą ratę - tłumaczyła Piotrowska-Oliwa.

Jak wskazywała, odczują to również "firmy, które swoją działalność bardzo często kredytują". - Mamy kredyty obrotowe, zaciągamy kredyty po to, żeby móc inwestować. To są koszty, które potem będą przełożone na klientów - zauważyła Piotrowska-Oliwa.

Piotrowska-Oliwa o inflacji i stopach procentowych TVN24

Jej zdaniem inflacja w grudniu może zbliżyć się do 10 procent. - To będzie powyżej 9 procent - prognozuje Piotrowska-Oliwa.

Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl, wskazała, że czekają nas kolejne podwyżki stóp procentowych.

- Już teraz znaczne grono osób, które brało kredyty, szczególnie w tym okresie, kiedy stopy procentowe były na niskim poziomie, 0,10 procent, one teraz mocno odczuwają te podwyżki. Rata standardowego kredytu na 300 tysięcy, na 25 lat, już po tych podwyżkach wzrosła nawet o 400 złotych. Te podwyżki będą jeszcze wyższe, czyli taka rata będzie typu 500 plus, czyli ktoś będzie miał 500 plus, ale de facto 500 minus w postaci takiej raty kredytu - wyjaśniała Defratyka.

Defratyka o tzw. tarczy antyinflacyjnej TVN24

Jak mówiła, świadczenie Rodzina 500 plus z 2016 roku teraz jest warte "na pewno poniżej 400 złotych".

PAP/Maciej Zieliński

Autor:mb/ams