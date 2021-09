Inflacja w Polsce najwyższa od 20 lat. Politycy komentują

Z szybkiego szacunku przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że inflacja w sierpniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,4 proc. rok do roku oraz 0,2 procent miesiąc do miesiąca. Ostatni raz inflacja była wyższa w czerwcu 2001 roku, gdy wynosiła 6,2 proc. W lipcu 2001 roku wzrost cen w Polsce był na poziomie 5,2 proc.

W sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 ankietowani zapytani zostali o to, czy martwi ich wzrost cen w Polsce, czy w związku z tym kupują mniej oraz czy w związku ze wzrostem cen muszą sobie odmawiać rzeczy, na które do tej pory mogli sobie pozwolić.

Inflacja w Polsce - politycy komentują

Jak wskazał, "wzrost cen dzisiaj przewyższa wzrost płac rok do roku". - Sytuacja jest po prostu tragiczna, jeśli tak dalej pójdzie to Polakom będą maleć oszczędności, ale to jest niestety efekt populistycznych obietnic Prawa i Sprawiedliwości - ocenił Motyka.