Inflacja najwyższa od 20 lat. Adam Glapiński komentuje

Inflacja w Polsce jest na poziomie najwyższym od 2001 roku. Jest to poziom daleki od tego, co chciałby widzieć Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej - powiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego. - Bardzo nas zasmucił ten wskaźnik - dodał. Prezes NBP podkreślił jednocześnie, że bank centralny nie powinien reagować podwyżką stóp w sytuacji, gdy inflację podwyższają czynniki, na które bank centralny nie ma wpływu.

Z szybkiego szacunku przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że inflacja w sierpniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,4 proc. rok do roku oraz 0,2 procent miesiąc do miesiąca. Ostatni raz inflacja była wyższa w czerwcu 2001 roku, gdy wynosiła 6,2 proc. W lipcu 2001 roku wzrost cen w Polsce był na poziomie 5,2 proc.

Inflacja w Polsce - Adam Glapiński komentuje

- Bardzo starannie badaliśmy składowe tego wskaźnika, w całości on pochodzi od czynników niezależnych od polityki pieniężnej NBP. Nie wiadomo jak będzie w przyszłości, ale w tym wypadku, do dzisiaj, jest to wyłącznie wynik szoku podażowego (wzrost kosztów - red.), na który nie mamy żadnego wpływu, niestety - stwierdził prezes banku centralnego.