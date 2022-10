Jaki poziom osiągnie inflacja w Polsce? Prognoza członka RPP

Inflacja w Polsce osiągnie poziom 20 procent plus w lutym. Stopy procentowe będą nieodpowiednio niskie w stosunku do tego bardzo wysokiego poziomu inflacji - powiedział w programie "Jeden na Jeden" na antenie TVN24 członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki. Zdaniem ekonomisty przyszłoroczny budżet będzie proinflacyjny. Dodał również, że "większy ciężar walki z inflacją ciąży obecnie na Radzie Polityki Pieniężnej".

W programie "Jeden na Jeden" Ludwik Kotecki odnosił się między innymi do kolejnej decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej stóp procentowych. - Czekamy na projekcję inflacyjną w listopadzie, ona jest robiona trzy razy do roku. Ona będzie takim bardzo ważnym materiałem. Jeżeli pokaże, że inflacja jest uporczywa, że się rozlała, to będzie podstawa do dyskusji o ewentualnym dalszym zaciśnięciu polityki pieniężnej - mówił Ludwik Kotecki.

"Budżet będzie inflację napędzał"

Członek RPP powiedział, że "w listopadzie będziemy oceniać też projekt budżetu na rok 2023". - Chodzi o oddziaływanie polityki budżetowej na inflację. Wszystko wskazuje na to, że ten budżet przyszłoroczny będzie proinflacyjny. To oznacza, że większy ciężar walki z inflacją ciąży na Radzie Polityki Pieniężnej, niestety - stwierdził.

Podkreślał, że budżet "będzie inflację napędzał, a my ją próbujemy hamować".

Inflacja w Polsce. Kotecki: 20 procent plus w lutym

Zdaniem Ludwika Koteckiego inflacja osiągnie poziom "20 procent plus w lutym". - To oznacza, że stopy procentowe będą nieodpowiednio niskie w stosunku do tego bardzo wysokiego poziomu inflacji - powiedział.

Zaznaczył jednak, że "nie należy odczytywać tego tak, że stopy procentowe powinny być na poziomie bieżącej inflacji". - One powinny być mniej więcej na poziomie inflacji oczekiwanej za rok, półtora - podkreślał.

Inflacja w Polsce

Inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 25 lat - we wrześniu 2022 roku wyniosła 17,2 procent rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Granicę 17 procent przekroczono po raz pierwszy od lutego 1997 roku. W piątek o godzinie 10. GUS poda ostateczne i dokładniejsze dane dotyczące inflacji we wrześniu.

