Obniżka akcyzy na paliwa i energię elektryczną. Jest decyzja rządu

- Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 procent. To duży koszt dla budżetu, duże uszczuplenie dochodów budżetowych, ale bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy gazem ogrzewają swoje domy, mieszkania, czy miejsca pracy - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

- Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT na energię elektryczną z 23 procent do 8 procent. To też jest znaczące uszczuplenie dochodów budżetowych i pozostawienie setek milionów w kieszeniach naszych obywateli - dodał.

Ceny paliw

Kolejnym punktem jest maksymalna obniżka akcyzy na paliwo. - To następne nasze działanie, po to, aby zmniejszyć koszt budżetów domowych - podkreślił premier.

- Nasze działanie składa się z jednej strony ze znaczącej obniżki wpływów do budżetów, a w związku z tym - obniżenia ceny benzyny poprzez zmniejszenie akcyzy, obniżenie opłaty emisyjnej do zera na okres pięciu miesięcy, do końca maja przyszłego roku i jednocześnie nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co jednocześnie powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy - stwierdził Morawiecki.