Obniżka akcyzy na paliwa i energię elektryczną. Jest decyzja rządu

Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy zakładający zniesienie akcyzy na energię elektryczną i obniżenie stawki VAT na gaz ziemny oraz maksymalną obniżkę akcyzy na paliwo - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Tarcza antyinflacyjna ma chronić polskie rodziny - powiedział szef rządu.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt jest częścią tak zwanej tarczy antyinflacyjnej.

- Obniżamy stawkę VAT na gaz ziemny z 23 do 8 procent. To duży koszt dla budżetu, duże uszczuplenie dochodów budżetowych, ale bardzo ważna korzyść dla obywateli, którzy gazem ogrzewają swoje domy, mieszkania, czy miejsca pracy - powiedział na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

- Całkowicie znosimy akcyzę na energię elektryczną i obniżamy stawkę VAT na energię elektryczną z 23 procent do 8 procent. To też jest znaczące uszczuplenie dochodów budżetowych i pozostawienie setek milionów w kieszeniach naszych obywateli - dodał.

Maksymalna obniżka akcyzy na paliwo - o ile spadną ceny benzyny

Kolejnym punktem jest maksymalna obniżka akcyzy na paliwo. - To następne nasze działanie, po to, aby zmniejszyć koszt budżetów domowych - podkreślił premier.

- Nasze działanie składa się z jednej strony ze znaczącej obniżki wpływów do budżetów, a w związku z tym - obniżenia ceny benzyny poprzez zmniejszenie akcyzy, obniżenie opłaty emisyjnej do zera na okres pięciu miesięcy, do końca maja przyszłego roku i jednocześnie nie zaliczamy paliw do podatku handlowego, co jednocześnie powoduje, że obniżona zostanie cena paliwa o kolejne kilkanaście groszy - stwierdził Morawiecki.

- Wszystkie te działania razem będą prowadziły do obniżenia ceny paliwa o 20, do 25 groszy, a optymiści mówią, że nawet o 30 groszy. Zobaczymy, wolę być umiarkowanym optymistą - powiedział premier.

Dodatek osłonowy - dla kogo

Jednocześnie - jak poinformował szef rządu - jest wdrażany dodatek osłonowy "wynikający z podnoszonych cen przez różnych producentów". - Ten dodatek osłonowy będzie wypłacany w dwóch ratach, będzie w dwóch kwotach - od 400 złotych do nawet 1100 złotych, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego - tłumaczył Mateusz Morawiecki.

Z grafiki zaprezentowanej w ubiegłym tygodniu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów wynikało, że dopłata w wysokości 400 zł w skali roku będzie przysługiwała dla 1-osobowego gospodarstwa domowego o miesięcznych dochodach do 2100 zł.

W przypadku gospodarstw 2-3-osobowych dodatek wyniesie 850 zł w skali roku, a 6-osobowych i więcej - 1150 zł. Dla gospodarstw domowych większych niż 1-osobowe miesięczne dochody na osobę nie będą mogły przekroczyć 1500 zł.

Z rządowych szacunków wynika, że do skorzystania z dodatku osłonowego ma być uprawnionych około 7 milionów gospodarstw domowych. Wcześniej była mowa o ponad 5 milionach gospodarstw. - Poszerzamy dzisiaj grupę odbiorców dodatku osłonowego. (...) Dzięki temu, że zastosujemy mechanizm "złotówka za złotówkę" do blisko 1,5 miliona kolejnych polskich gospodarstw domowych, a więc do kilku milionów osób trafi nasz dodatek osłonowy - wskazał premier.

Morawiecki zapowiedział również obniżkę VAT "na ciepło systemowe, ciepło sieciowe z 23 do 8 procent". - Jeśli w drugim kwartale przyszłego roku inflacja nie będzie pokazywała istotnych tendencji malejących, to będziemy działać dalej, będziemy wspierać polskich obywateli - zadeklarował szef rządu.

Inflacja w Polsce

Główny Urząd Statystyczny we wtorek podał wstępne dane dotyczące inflacji w listopadzie br. Według szacunków w tym miesiącu wzrost cen w ujęciu rocznym wyniósł 7,7 procent. To najwyższy poziom od grudnia 2000 roku, kiedy inflacja wyniosła 8,5 procent rok do roku. Ze wstępnych danych GUS-u wynika, że m.in. paliwa do prywatnych środków transportu w ujęciu rocznym podrożały o 36,6 procent.

Autor:mb/ToL

Źródło: PAP, TVN24 Biznes