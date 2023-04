Ceny w sklepach przyspieszyły. Nowy lider wzrostów

Według "Indeksu cen w sklepach detalicznych", w marcu br. ceny poszły w górę średnio o 23,7 proc. rok do roku. Dla porównania w lutym br. był to wzrost o 20,8 proc., w styczniu o 20 proc., w grudniu o 24,8 proc., a w listopadzie - 25,8 proc. Autorzy raportu - podobnie jak w poprzednich miesiącach - przeanalizowali ponad 37 tys. sklepów detalicznych oraz ceny blisko 100 produktów, najczęściej kupowanych przez konsumentów. Jak wyjaśniono, łącznie zestawiono ze sobą ponad 88 tys. cen detalicznych z ponad 37 tys. sklepów należących do 61 sieci handlowych.

Ceny w sklepach - co podrożało najmocniej?

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazły się warzywa ze wzrostem o 39,6 proc. rok do roku. Najmocniej poszły w górę ceny cebuli - o 68 proc., marchwi - o 60,4 proc., papryki - o 59,1 proc., a także pomidorów - o 43,8 proc. Kopyściański wskazał, że "to efekt niekorzystnych warunków klimatycznych w rolniczej, południowej Hiszpanii i północnej Afryce, który przełożył się na niedobór warzyw na całym europejskim rynku".

Trzecie miejsce w rankingu zajęło pieczywo z podwyżką o 27,6 proc. rok do roku. Chleb podrożał o 28,3 proc. w ujęciu rocznym, a bułki poszły w górę o 26,9 proc. "Drożdże, cukier i mąka od wielu miesięcy windują ceny w tej kategorii. Ma to bezpośredni wpływ na ostateczny wzrost cen produktów piekarniczych. Trzeba również pamiętać o tym, że rynek zboża jest obecnie mocno niestabilny" - zwróciła uwagę Semmerling.

Pierwszą piątkę najbardziej drożejących kategorii zamknęła chemia gospodarcza ze wzrostem rok do roku na poziomie 26,8 proc. Proszek do prania zdrożał o 52,6 proc., a papier toaletowy - o 38,6 proc.

Patrząc na wyniki kolejnych kategorii, autorzy raportu zwrócili też uwagę na to, że wędliny w marcu zdrożały o 24,9 proc. rok do roku. W tym przypadku podwyżka jest mniejsza niż w lutym, gdy wyniosła 25 proc. w ujęciu rok do roku. Nieco mniejszy wzrost odnotowały też owoce - o 22,9 proc. rok do roku.