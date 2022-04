Inflacja przyspiesza. "Jeżeli będziemy bili kolejne rekordy, to już zbliżamy się do PRL-u"

Ze wstępnych danych GUS wynika, że inflacja w Polsce w marcu 2022 roku wyniosła 10,9 procent rok do roku Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,2 proc. w porównaniu do lutego br. Ostateczne dane poznamy 15 kwietnia.

- Inflacja miesiąc do miesiąca wyniosła 3,2 procent, czyli co miesiąc inflacja przyrasta i to jest niebezpieczne - powiedział w rozmowie z TVN24 Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronach GUS, wzrost cen w ujęciu miesięcznym jest najwyższy od stycznia 1996 roku, kiedy wskaźnik wyniósł 3,4 proc. Dudek wskazał, że "jeżeli będziemy bili kolejne rekordy, to już zbliżamy się do PRL-u".

- Powodem jest to, że rząd nie zważa na perspektywy rozwojowe, pompuje balon konsumpcji rozdawnictwem na maksimum i tak już to napompował, że wybuchło to wysoką inflacją, podczas gdy inwestycje, niestety, stoją w gospodarce. Nie da się więcej konsumować, nie inwestując, nie tworząc nowych fabryk, nowych możliwości produkowania. To jest prosty przepis na eksplozję inflacji - ocenił główny ekonomista FOR.