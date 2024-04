Inflacja w kwietniu 2024 roku

W porównaniu do marca 2024 roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz paliw do prywatnych środków transportu wzrosły o 2,1 proc.. Nieznaczenie, bo o 0,2 proc. spadły ceny nośników energii.

"Dołek inflacji za nami"

Na podobną przyczynę przyspieszenia inflacji w kwietniu wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. "Inflacja wzrosła w kwietniu do 2,4 proc., głównie z uwagi na ceny żywności – odzwierciedla to powrót do wyższej stawki VAT. Silniej rosły też ceny paliw z powodu droższej ropy naftowej na rynkach globalnych. Na tym tle inflacja bazowa dalej spadała – wskaźnik obniżył się do 4,2 proc.." - napisali przedstawiciele think tanku związanego z kancelarią premiera.