Janusz Piechociński: mówią wprost - tanio już było

Inflacja jest wyjątkowo bolesna. W tym roku, w niektórych segmentach jest po prostu dramatycznie bolesna - powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24 były wicepremier Janusz Piechociński. Były minister gospodarki zwracał uwagę na skokowy wzrost cen warzyw oraz trudną sytuację między innymi na rynku wieprzowiny. - Już wiemy, że będą to w obszarze mięsa wieprzowego, najdroższe w historii święta wielkanocne w Polsce - podkreślił Janusz Piechociński.

Janusz Piechociński poinformował w swoich ostatnich wpisach na Twitterze o wyraźnym wzroście cen warzyw. Powoływał się przy tym na dane z rynku hurtowego w Broniszach, na którego terenie działalność prowadzi około 300 przedsiębiorców, m.in. w sektorach owoce i warzywa.

Z tweetów byłego wicepremiera możemy dowiedzieć się m.in. że 2 marca 2022 roku cena kilograma ogórka wynosiła średnio 1,5 zł, a 2 marca 2023 roku było to już o 500 proc. więcej. Ponadto pomidor podrożał z 1,4 zł do 15 zł za kg. "To więcej aż o 970 proc." - wskazał Piechociński.

- Inflacja jest wyjątkowo bolesna. W tym roku, w niektórych segmentach jest po prostu dramatycznie bolesna - komentował we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Janusz Piechociński. Zwracał uwagę również, że "królowa polskich warzyw, cebula" kosztuje dzisiaj w hurcie, w skupie 4,5-5 zł.

Inflacja w Polsce

- We Francji, w Hiszpanii były - tak samo, jak i u nas - anomalie pogodowe, mrozy, susze, powodzie, to spowodowało, że rynek jest wyjątkowo zdestabilizowany - wskazał były wicepremier. Piechociński odnosił się przy tym do sytuacji w Wielkiej Brytanii, gdzie w sklepach wprowadzane są limity sprzedaży w związku z ograniczonymi dostawami.

- My się cieszymy, że u nas nie ma takich sytuacji, ale kiedy popatrzymy, ile to rok do roku zdrożało, to niestety widzimy, że żywność w dalszym ciągu - a jesteśmy dopiero na początku tego, co nazywaliśmy przez lata przednówkiem - drożeje ponad 20 procent - zauważył były minister gospodarki.

Gość "Wstajesz i weekend" w TVN24 podkreślał, że "zasilany importowo polski rynek warzyw jest w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji". Dlatego - jak dodał - "nie dziwmy się, że pojawiają się sytuacje, że w pierwszej kategorii, super pomidor jest w cenach w detalu powyżej 30 złotych".

W ocenie Janusza Piechocińskiego nie można mówić o szczycie inflacji w lutym. - W dalszym ciągu jesteśmy w ciągu podwyżek tego, co jest związane z decyzjami państwa, czy samorządu, a wynika to z kosztów energii, transportu - mówił były wicepremier, zwracając uwagę m.in. na rosnący w kolejnych gminach koszt odbioru śmieci.

"Mówią wprost - tanio już było"

Były minister gospodarki wskazywał też na trudną sytuację na rynku wieprzowiny, spowodowaną "rekordową niską liczbą świnek w Polsce". Piechociński przekazał, że w piątek towarzyszył delegacji gospodarczej z Ningbo, portowego miasta we wschodnich Chinach, "która przyjechała do Polski, żeby poczynić duże zakupy, szczególnie w sektorze mlecznym". - To jest bardzo ważne, żeby w tej chwili, przy spadku popytu w Europie na mleko, utrzymać cenę mleka na dobrym poziomie, żeby nie było zakłóceń tak jak w przypadku świnek, także w produkcji krów mlecznych, mięsa wołowego - podkreślał.

- Między innymi miałem okazję spotkać się z czołowymi polskimi zakładami, ubojniami, zakładami mięsnymi produkcji wieprzowiny. Mówią wprost - tanio już było, jesteśmy na pograniczu, wiemy, że nie płacimy rolnikom tyle, żeby przywrócić szybkie zachęty do odbudowy produkcji, a to jest kilka, kilkanaście miesięcy, ale jednocześnie jesteśmy pod barierą, że niektóre nasze produkty już nie sprzedają się w sieciach dyskontów, dlatego że nie tylko w Polsce, ludzie zaczynają kupować kieszenią - mówił Janusz Piechociński.

W związku z tym - jak wymieniał były wicepremier - "dobrze sprzedają się boczki, kaszanka, najtańsze wędliny, ale dramatycznie źle, nie tylko na polskim rynku, sprzedają się szynki, kabanosy, wyroby z kategorią premium".

- Jest ten rynek rozedrgany bardzo mocno, i już wiemy, że będą to w obszarze mięsa wieprzowego, najdroższe w historii Święta Wielkanocne w Polsce - podkreślił gość "Wstajesz i weekend" w TVN24.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes