Jak "anomalia na rynku paliwowym" wpływają na inflację? Ekonomiści o "potężnej różnicy"

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu 2023 roku wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł 10,1 proc. rok do roku. Na dane GUS o inflacji we wrześniu poczekamy dłużej. Wstępne dane za ten miesiąc zostaną opublikowane 29 września. Prezes NBP Adam Glapiński podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej zapowiadał, że inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5 proc.

Ekonomiści mBanku zwrócili uwagę we wtorkowym raporcie, że "w ostatnich tygodniach pojawiło się wiele regulacji ukierunkowanych na obniżenie wskaźnika CPI, począwszy od obniżek cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw , poprzez podniesienie limitu zużycia dla gospodarstw domowych przy cenach preferencyjnych (działające wstecznie, co mogłoby pchnąć wskaźnik inflacji w sierpniu na poziomy jednocyfrowe, ale jednak się nie udało), a skończywszy na darmowych lekach dla określonych grup pacjentów ".

"Anomalia na rynku paliwowym"

"Ostatnie tygodnie to też anomalia na rynku paliwowym (hurt i detal). Mimo osłabienia złotego do USD oraz istotnych wzrostów cen ropy naftowej, ceny na pylonach spadają. Co ciekawe, jest to efekt dokładnie odwrotny do obserwowanego w krajach regionu" - podkreślili.