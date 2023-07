Inflacja w Polsce wciąż wysoka. Najnowsze dane

Inflacja w czerwcu 2023 - komentarze

"W kolejnych kwartałach spadek inflacji będzie wyraźnie wolniejszy. Projekcja NBP wskazuje, że nadmierny wzrost inflacji bazowej utrzyma się do 2025 r. To głównie efekt szeroko rozpowszechnionej presji płacowej i związanego z nią wzrostu cen usług" - wskazał na Twitterze Polski Instytut Ekonomiczny.

"Dane o strukturze wzrostu cen sugerują spadek inflacji bazowej do ok. 11,1 proc. rdr. RPP (Rada Polityki Pieniężnej - red.) gotowa do obniżek stóp NBP jesienią, chociaż powrót inflacji do celu 2,5 proc. pozostaje odległą perspektywą. Tempo dezinflacji zwolni w drugiej połowie 2023 roku" - stwierdzili ekonomiści ING Banku Śląskiego.