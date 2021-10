Wzrost cen żywności ma przyspieszyć. Ekonomiści podali powody

Zdaniem ekonomistów, główną przyczyną rosnących cen nawozów jest silny wzrost cen gazu ziemnego, który stanowi od 60 do 80 procent kosztów produkcji nawozów azotowych. Ponadto ceny nawozów potasowych pozostają pod wpływem sankcji nałożonych przez Unię Europejską i USA na Białoruś, która jest jednym z największych producentów takich nawozów. Do tego, Chiny, będące kluczowym światowym producentem nawozów fosforowych i azotowych, ograniczają ich eksport w celu stabilizacji cen na rynku wewnętrznym.

Ceny żywności 2021

"W efekcie, trudno oczekiwać, że kolejny sezon przyniesie odbudowę obserwowanych obecnie niskich na tle historycznym światowych zapasów zbóż i roślin oleistych. Uwzględniając utrzymujące się w ostatnich latach rosnące spożycie zbóż i roślin oleistych będzie to oddziaływać w kierunku wzrostu ich cen" - czytamy. Tym samym wzrosną również ceny pasz, co w konsekwencji oznacza dalszy wzrost presji kosztowej w przypadku produkcji zwierzęcej.

Inflacja w Polsce - prognozy

Prognozy Credit Agricole zakładają zwiększenie rocznej dynamiki cen w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku we wszystkich głównych kategoriach żywnościowych. Wyjątkiem są napoje, w przypadku których - jak wskazano - w przyszłym roku będziemy mieć do czynienia z efektem wysokiej bazy w związku z tzw. podatkiem cukrowym, wprowadzonym od początku 2021 roku. "Jest to spójne z oceną, że szok nawozowy będzie miał wpływ zarówno na ceny produkcji roślinnej jak i zwierzęcej, a w konsekwencji znajdzie on odzwierciedlenie we wszystkich głównych kategoriach żywnościowych" - dodano.