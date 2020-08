Wzrost cen poniżej prognoz. Ale i tak jest wyraźnie drożej niż przed rokiem

W stosunku do czerwca br. ceny towarów i usług obniżyły się o 0,2 procent. Przy spadku cen towarów - o 0,5 procent i wzroście cen usług - o 0,6 procent. GUS podał, że w porównaniu do czerwca br. największy wpływ na wskaźnik cen ogółem miały niższe ceny żywności - o 1,6 procent, oraz odzieży i obuwia - o 2,3 procent. Wyższe ceny dotyczyły transportu - o 1,1 procent, mieszkania - o 0,2 procent, a także restauracji i hoteli - o 0,5 procent.

Poniżej prognoz

"Na wynik składa się solidny, miesięczny spadek cen żywności o 1,4 procent - dokładnie tyle ile się spodziewaliśmy. W drugim odczycie GUS zrewidował ceny energii (zamiast -0,1 procent m/m jest -0,6 procent m/m). Obecnie nieco bardziej przystają one do realiów. Wygląda na to, że wcześniej nie zostały uwzględnione obniżki cen gazu. Obniżka cen gazu została w dużej części zniwelowana podwyżką VAT na drewno opałowe. Zgodnie z oczekiwaniami zachowały się też ceny paliw, a odnotowany wzrost miesięczny to 2,3 procent" - czytamy w komentarzu.