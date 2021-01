Wzrost cen w Polsce wyższy niż szacowano. Nowe dane GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu w ujęciu rocznym wzrosły o 2,4 procent - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. To więcej niż podawał GUS w szybkim szacunku. W porównaniu do listopada ceny wzrosły o 0,1 procent.

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w grudniu ceny rok do roku wzrosły o 2,3 procent, a miesiąc do miesiąca o 0,1 procent.

Inflacja w Polsce

GUS podał, że w porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania - o 6,2 procent, restauracji i hoteli - o 5,7 procent, ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych - o 4,3 procent oraz w zakresie zdrowia - o 5,1 procent. Podwyższyły one wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych odpowiednio o 1,49 punktu procentowego, 0,35 punktu procentowego i po 0,27 punktu procentowego.

Jakie prognozy?

Z danych GUS wynika, że średnioroczna inflacja w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 3,4 procent. Ekonomiści mBanku w tym roku prognozują obniżenie się inflacji do 2,8-2,9 procent. "Dołek osiągnięty zostanie w I kwartale (baza statystyczna z 2020)" - wskazali we wpisie na Twitterze.