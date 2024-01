Inflacja spada, a co ze stopami procentowymi? Są najnowsze prognozy

Osiągnięcie celu wciąż daleko

"Wpływ suszy na ceny warzyw i owoców jest stosunkowo niewielki, za to widoczna jest korelacja cen żywności z opóźnionym indeksem cen FAO, który spadał od dłuższego czasu" - napisali w komentarzu.

Ocenili, że dynamika CPI może spaść do ok. 2,5-3 proc. r/r w marcu br., co będzie pokłosiem wydłużenia tarcz antyinflacyjnych: obniżonego VAT na żywność oraz zamrożenia cen energii elektrycznej.