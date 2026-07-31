Najnowsze dane o inflacji w Polsce. Czynniki ryzyka nie zniknęły
Według ekspertów wysoki wskaźnik inflacji miał wynikać w pierwszej kolejności z rosnących cen paliw, co jest wynikiem zakończenia rządowego programu "Ceny Paliwa Niżej" oraz ponownie drożejącej ropy. Równocześnie ceny żywności kontynuują spadki. W lipcu zmniejszyły się o 0,8 proc. w skali miesiąca.
Ceny towarów i usług w Polsce
Presję na wzrost cen widać między innymi w usługach, między innymi z powodu rosnących czynszów. Wskaźnik inflacji podnoszą także rosnące koszty utrzymania domu czy mieszkania a także drożejące usługi zdrowotne.
"Skoro za niemal cały wzrost inflacji odpowiadają paliwa, a żywność nadal działa w przeciwnym kierunku, inflacja bazowa powinna pozostać w pobliżu 3 proc., zgodnie z naszą prognozą" - ocenia Mariusz Zielonka, główny ekonomista Lewiatana. "To właśnie ten wskaźnik ma największe znaczenie z punktu widzenia polityki pieniężnej, ponieważ nie spadnie on wraz ze spadkiem cen ropy" - informuje Zielonka.
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I dodaje: "W porównaniu z czerwcem bilans ryzyk wyraźnie przesunął się jednak w górę". W jego opinii cena ropy Brent utrzymująca się powyżej 90 dol. za baryłkę i wynikający z tego wzrost kosztów transportu i paliwa, "zaczną stopniowo przenikać do cen usług oraz żywności".
"W takim scenariuszu inflacja bazowa mogłaby utrzymać się powyżej 3 proc. dłużej, niż wynikałoby z jednorazowego efektu przywrócenia wyższej stawki VAT. Kluczowe będą pełne dane za lipiec. Dopiero one pokażą, czy wzrost cen ograniczył się do paliw, czy też wtórne efekty zaczynają już być widoczne w pozostałych kategoriach koszyka CPI" - dodaje ekspert.
Inflacja w Polsce. Komentarze analityków
"Inflacja nadal pozostaje w przedziale odchyleń od celu NBP. Jej przejściowe wyjście ponad ten przedział nie powinno zmienić kierunku myślenia RPP, która pozostanie bliżej obniżek niż podwyżek stóp" - przekazali analitycy banku PKO.
"Głównym stabilizatorem jest na tą chwilę spadek cen żywności. Choć zapewne w przyszłym roku zobaczymy tam wysoki wzrost, to jednak najbliższe miesiące będą łagodne" - dodają eksperci mBanku.
Analitycy banku ING również podkreślają wpływ wzrostu cen paliw na wysokość inflacji. "Nie są to warunki do składania wniosków o obniżkę stóp NBP po wakacjach" - ocenili.
"Nie widać jednak szerzej zakrojonej presji na wzrost cen (inflacja po wyłączeniu cen paliw nie zmieniła się i wyniosła w lipcu 2,2 proc.r/r, inflacja bazowa netto nieznacznie wzrosła w lipcu 3,1 proc. r/r). Nie ma na razie zaskoczenia wyższymi cenami żywności, jak w strefie euro" - dodali we wpisie w mediach społecznościowych.