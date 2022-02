Kolejna granica przekroczona. Najnowsze dane o inflacji

Inflacja w styczniu 2022 - wskaźniki wzrostu

Inflacja w styczniu 2022 - komentarze

Tarcza antyinflacyjna

- W stosunku do tego, co niektórzy komentowali, co niektórzy zapowiadali, czyli ponad 10-procentowa czy nawet 11-procentowa inflacja, to jest informacja, która jest lepsza od negatywnych scenariuszy. Widać pierwsze efekty tarczy antyinflacyjnej, która nieco spowolniła (inflację - red.) w stosunku do tych negatywnych scenariuszy, które były rysowane. Ale pamiętajmy o tym, że główne rozwiązania tarczy antyinflacyjnej weszły w lutym, natomiast dzisiejsze wyniki inflacyjne dotyczą stycznia - ocenił rzecznik rządu Piotr Mueller podczas konferencji prasowej.

Zgodnie z tarczą antyinflacyjną 2.0, która weszła w życie 1 lutego br. obniżony został VAT na media: - na gaz do 0 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 0 proc.); - na prąd do 5 proc. (przedłużenie obniżki z tarczy 1.0; obniżka z 23 do 5 proc.); - na ciepło do 5 proc. (od 1 stycznia zmiana z 23 do 8 proc., a od 1 lutego z 8 do 5 proc.). Tarcza zakłada także obniżkę VAT-u na nawozy z 8 do 0 proc.