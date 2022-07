Inflacja a polska gospodarka

- Ludzie bogaci wstrzymują się z inwestycjami, być może obawiają się, że te inwestycje w przyszłości nie będą miały takiego zwrotu, jakiego by się spodziewali. Klasa średnia w Polsce traci oszczędności. Nie miała ich za dużo, a już widzimy, że te oszczędności się gwałtownie kurczą, a to jest około 40 procent społeczeństwa, które te oszczędności ma. No i trzecia grupa to ludzie biedni, najubożsi, którzy popadną w spiralę zadłużenia i tu nie chodzi tylko o kredyty z banków - stwierdziła Wojtyla.

Dodała, że "banki już zaostrzyły wydawanie kredytów i nie jest tak, że każdy, kto przyjedzie do banku, ma kredyt, bo banki się boją kredytów zagrożonych". Wyjaśniła, że najbiedniejsze osoby w Polsce "się zadłużą względem różnych instytucji, względem dostawców energii, względem opłacania mieszkań i to w przyszłym roku będzie konsekwencją inflacji i tak szybkiego wzrostu cen". Podała, że około "30 procent społeczeństwa będzie miało problemy ze spiralą zadłużenia".

Stopy procentowe i posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej podczas czerwcowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 75 punktów bazowych. Była to już dziewiąta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Główna, referencyjna stopa procentowa wzrosła do poziomu 6,0 procent. Kolejne posiedzenie RPP ma odbyć się w czwartek (7 lipca).

- Za miesiąc podwyżek nie będzie, to pocieszające, bo nie ma zebrania decyzyjnego, więc kolejne podwyżki byłyby we wrześniu. Rynek oczekuje podwyżek do ośmiu procent, więc jak popatrzymy na rynek finansowy, to oczekiwania są inne - już wiemy, że wytrzyma podwyżki stóp do ośmiu procent, tylko po to, żeby zdławić inflację, która będzie hamowała produkcję i przemysł - uważa Wojtyla.