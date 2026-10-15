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Inflacja w Polsce we wrześniu. Eksperci zapowiadają "ponowne przyspieszenie"

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Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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We wrześniu 2026 roku w Polsce inflacja bazowa wyniosła 3,1 procent w skali roku - podał Narodowy Bank Polski. "Takich jednorazowych spadków w przeszłości było całkiem sporo. Naszym zdaniem w październiku ujrzymy ponowne przyspieszenie" - ocenili analitycy mBanku.

Inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, we wrześniu wyniosła 3,1 proc., wobec 3,3 proc. w sierpniu - poinformował w środę Narodowy Bank Polski. Inflacja CPI, czyli ogólny wskaźnik zmian cen i usług konsumpcyjnych podawany przez Główny Urząd Statystyczny, wyniosła we wrześniu 4,1 proc.

Wskaźnik inflacji konsumenckiej, czyli CPI, pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Tymczasem przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka, co pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje.

Inflacja bazowa we wrześniu

Według informacji przekazanych przez NBP, w relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 4,1 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,0 proc., wobec 3,6 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,8 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej.

Wzrost cen w Polsce. Komentarze ekonomistów

"NBP potwierdza spowolnienie inflacji bazowej we wrześniu do 3,1 proc. wobec 3,3 proc. r/r. Patrząc jednak na poniższy wykres można zauważyć, że takich jednorazowych spadków w przeszłości było całkiem sporo. Naszym zdaniem w październiku ujrzymy ponowne przyspieszenie" - przekazali analitycy mBanku.

"Inflacja bazowa we wrześniu wyhamowała do 3,1 proc. r/r z 3,3 proc. w sierpniu, cofając się z najwyższego od ponad roku poziomu. Odczyt wypadł nieco poniżej prognoz (3,2 proc. r/r), za to zgodnie z tym, na co rynek zdawał się liczyć jeszcze przed szczegółowymi danymi CPI" - ocenił analityk Exante Bartosz Sawicki.

Podkreślił, że do tej pory, w przeciwieństwie do kryzysu paliwowego w 2022 roku, "nie widać rozlewania się presji cenowej po gospodarce ani oznak tzw. efektów drugiej rundy. Ceny usług rosły w najwolniejszym od pięciu miesięcy tempie 5,3 proc. r/r. Za wrześniowy skok CPI do 4,1 proc. w pierwszym rzędzie odpowiadały paliwa, droższe o 36,1 proc. r/r i 9,2 proc. m/m".

"Przywrócenie programu CPN oznacza, że tegoroczny szczyt inflacji najpewniej mamy za sobą. Mimo krystalizowania się negatywnych tendencji w cenach żywności dynamika CPI prawdopodobnie cofnie się w IV kwartale w okolice 3,5 proc. r/r, czyli górnej granicy pasma odchyleń od 2,5-procentowego celu NBP. W rezultacie RPP może preferować tryb wyczekiwania i nie podnosić stóp w tym roku" - dodał Sawicki.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Inflacja bazowaInflacjaNBPPolska
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