W sierpniu 2025 roku inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 3,2 procent - podał Narodowy Bank Polski. Ceny towarów i usług, czyli inflacja CPI, wzrosły w sierpniu o 2,9 procent rok do roku.

Inflacja bazowa. Nowe dane

NBP w komunikacie podał, że w relacji rok do roku inflacja:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,5 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,8 proc., wobec 3,9 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,2 proc., wobec 3,3 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski przekazał, że "co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce".

"Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka" - wskazał bank centralny.

Dodał, że "to pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje" i "pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami".

Co pokazuje inflacja bazowa

"Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ" - wyjaśnił w komunikacie NBP.

Dodał, że "ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji", a "ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym".

Autorka/Autor:/kris

Źródło: tvn24.pl