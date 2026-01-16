Inflacja bazowa w grudniu 2025. Nowe dane

Adam Glapiński o inflacji w Polsce Źródło: TVN24

"W grudniu 2025 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc. rdr. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,4 proc. rdr" - podał w komunikacie bank centralny.

Inflacja bazowa. Nowe dane NBP

Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja w grudniu:

po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) - wyniosła 1,8 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych - wyniosła 3,1 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;

po wyłączeniu cen żywności i energii - wyniosła 2,7 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;

tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice - wyniosła 2,4 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.

Zasadniczy wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr.

Inflacja bazowa - co to jest?

Jak podano w komunikacie, "Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce".

Dodał, że "Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów", a "przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka".

"To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - wyjaśnił bank centralny.

Podał też, że "najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii", który pokazuje "tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ".

"Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - wytłumaczył NBP.

