Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Inflacja bazowa w grudniu 2025. Nowe dane

Wzrosła sprzedaż sprzętu RTV i AGD
Adam Glapiński o inflacji w Polsce
Źródło: TVN24
W grudniu 2025 roku inflacja bazowa, liczona po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła 2,7 procent rok do roku - podał Narodowy Bank Polski. W poprzedzającym miesiącu, czyli w listopadzie, wskaźnik wyniósł także 2,7 proc.

"W grudniu 2025 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,7 proc. rdr. Wskaźnik CPI w analizowanym okresie wyniósł 2,4 proc. rdr" - podał w komunikacie bank centralny.

Inflacja bazowa. Nowe dane NBP

Jak poinformował NBP, w relacji rok do roku inflacja w grudniu:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) - wyniosła 1,8 proc., wobec 2,0 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych - wyniosła 3,1 proc., wobec 3,1 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii - wyniosła 2,7 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice - wyniosła 2,4 proc., wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej.

Zasadniczy wskaźnik CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr. 

Inflacja bazowa - co to jest?

Jak podano w komunikacie, "Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce".

Dodał, że "Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów", a "przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka".

"To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - wyjaśnił bank centralny.

Podał też, że "najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii", który pokazuje "tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ".

"Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym" - wytłumaczył NBP.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams,kris

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NBPbankBankowośćInflacjaInflacja bazowa
Zobacz także:
PKP Cargo nie może wozić polskiego wojska? Powraca zdementowany przekaz
Państwowy gigant pozbywa się jednej ze swoich spółek
Z kraju
dzieci telefon media społecznościowe
Sprawdzą twój wiek. Zapowiedź nowego systemu
Tech
shutterstock_2066562665
Wiceminister finansów o KSeF: liczba kłamstw i zakres nieprawdy przebija wszystko
Dla firm
pekin
Strategiczny partner dla USA. Niepokój w Pekinie
Tech
Xi Jinping
Chiny reagują na porozumienie handlowe Waszyngtonu z Tajpej
Ze świata
Andrzej Domański
Deficyt mniejszy niż zakładano. Ubiegły rok ze "sporym zapasem"
Z kraju
Ashley St. Clair
Matka dziecka Elona Muska pozywa xAI. Chodzi o seksualne deepfaki wygenerowane przez Groka
Tech
Stolica planuje budowę farmy wiatrowej (zdj. ilustracyjne)
Sąd po raz kolejny uchylił decyzję Trumpa. Norwegowie mogą stawiać wiatraki
Ze świata
portfel, pieniądze
Dalsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP: coraz bardziej oczywiste
Pieniądze
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padły dwie wygrane w Lotto
Pieniądze
Stacja benzynowa na Węgrzech
Węgrzy chcą przejąć rosyjskie udziały w Serbii. Szansa na zdjęcie sankcji
Ze świata
shutterstock_1775374463
Ministerstwo zabiera głos w sprawie przejęcia popularnej sieci sklepów
Handel
Protesty w Iranie
"Sankcje osłabiają reżim". Europa i USA zgodne w sprawie Iranu
Ze świata
Adam Glapiński
Glapiński: zamierzam zwrócić się do zarządu NBP
Rynki
shutterstock_2594645557
Niespodziewany efekt leków na odchudzanie. Zyskają linie lotnicze
Ze świata
Adam Glapiński
Prezes NBP uspokaja w sprawie inflacji. Co dalej ze stopami procentowymi?
Pieniądze
Kobieta z telefonem
"Uwaga na vishing". Nowa i groźniejsza kampania
Z kraju
12-latek wezwał pomoc, gdy rodzice tracili przytomność
Wystarczył miesiąc. Wyłączyli prawie pięć milionów kont
Tech
Grok smartfon
Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"
Tech
shutterstock_2660932503
Zatrudnianie nastolatków i praca ponad normę. Producent popularnej zabawki ma kłopoty
Ze świata
mieszkanie
Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
Nieruchomości
shutterstock_1230995491
1600 osób na bruk. Gigant chce "utrzymać kluczowe inwestycje"
Tech
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Tech
shutterstock_2233323475
USA dokonują pierwszej sprzedaży wenezuelskiej ropy
Ze świata
Scott Bessent
"Szczury uciekają ze statku". Władze wywożą miliony
Tech
Sklep zakupy inflacja
Inflacja w Polsce. Nowe dane
Z kraju
Chiara Ferragni
Skandal z ciastem w roli głównej. Influencerka oczyszczona z zarzutów
Ze świata
pap_20251222_0B4
Zmiany w zarządzie PGE. Wybrano nowego prezesa i zastępcę
Rynki
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gminna decyzja może zablokować rynek mikrokawalerek
Nieruchomości
shutterstock_2586322285
Drożeją smartfony i laptopy. Kryzys na rynku kluczowego komponentu
Łukasz Figielski

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica