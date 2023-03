Szykują się podwyżki w bankach. "Ktoś za to musi zapłacić"

Bankowcy wskazują, że obecne ryzyka, z którymi borykają się banki, nie są uwzględnione w cenach ich produktów. - Dzisiaj ryzyka są niewycenione w produktach. Koszty, jakie podniósł sektor bankowy i jakie poniesie w ciągu najbliższego roku czy dwóch to są koszty ryzyka kredytowego, które mieliśmy w ciągu ostatnich 15 lat. Te ryzyka nie znikną, one będą istniały i odpowiedzialne i stabilne zarządzanie banku będzie od nas wymagało wycenienia ich w produkcie - powiedział wiceprezes PKO BP Piotr Mazur na konferencji "Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach".

"Trudno być obecnie optymistycznie nastawionym do przyszłości sektora bankowego"

- Musimy zapomnieć o świecie, w którym żyliśmy do tej pory i albo się zmienimy, albo zginiemy jak dinozaury. Moim zdaniem musimy dostosować w tej chwili nasze produkty do obecnej sytuacji, bo ochrona konsumentów tylko będzie się zwiększać, ona na pewno nie będzie się zmniejszać - powiedział wiceprezes PKO BP.

- Trudno być obecnie optymistycznie nastawionym do przyszłości sektora bankowego, musimy jako sektor "pozamykać" ryzyka. Nie zrobimy tego sami, do tego potrzebni są regulatorzy, potrzebne są regulacje (...) Jeśli chcemy, by sektor bankowy przetrwał i miał zdolność do finansowania gospodarki to ostatni moment, by podjąć działania, które te ryzyka ograniczą - powiedziała Graczyk.