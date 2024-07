Tak rosną ceny w sklepach

W czerwcu codzienne zakupy podrożały średnio o 3,1 procent rok do roku - wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych". Autorzy raportu ocenili, że w czasie wakacji sklepy mogą przerzucić na swoich klientów całość odmrożonego w kwietniu VAT-u.

- Może ona wynieść około 5 procent rok do roku. Nie byłby to ani wysoki, ani niski wzrost. Jeśli faktycznie utrzymałby się na wyżej wymienionym poziomie, to pokazywałoby, że cały czas nie osiągnęliśmy poziomu stabilności cen - dodała.