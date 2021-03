Ile zarabiają najbogatsi Polacy? Analiza

Dwie piąte więcej niż średnia

Eksperci wyjaśnili, że "z badań ankietowych przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników wynika, że w październiku 2018 r. barierę wejścia do górnego decyla stanowiły miesięczne zarobki na poziomie 8239 złotych brutto".

Z kolei z danych podatkowych Ministerstwa Finansów z 2017 roku, które opublikowano w tym roku, wynika, że próg dochodowy zapewniający wejście do górnego decyla najlepiej zarabiających wynosił 7222 złotych brutto. Przy czym uwzględniono wszystkich pracujących.

Przeciętne miesięcznym wynagrodzeniu wynosiło wówczas 4271 złotych brutto. Oznacza to, że najlepiej zarabiający w Polsce mieli wynagrodzenie o około 41 procent wyższe od średniej.

1 procent najlepiej zarabiających

"Dostępne są również dane nt. 1 proc. najlepiej zarabiających Polaków. Z zeznań podatkowych wynika, że w 2017 r. przynależność do tej grupy zapewniało miesięczne wynagrodzenie na poziomie 22,2 tys. zł brutto" - czytamy w analizie. Eksperci PIE dodali, że według o szacunków World Inequality Database - które wykorzystują dane podatkowe oraz badania ankietowe, w 2018 roku był wyższy próg wejścia do tej grupy - 25,9 tys. zł brutto miesięcznie.

"Średni miesięczny dochód we wskazanej grupie wynosił natomiast 70,5 tys. zł brutto" - napisano w raporcie.

"Zarazem do wejścia do grona najlepiej zarabiających z grupy 0,1 proc. konieczne są miesięczne dochody powyżej 96,4 tys. zł. Przejście do ścisłego 0,01 proc. wymaga wynagrodzenia od 335,7 tys. zł" - czytamy dalej.