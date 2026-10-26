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Ile wydamy na Wszystkich Świętych? Budżety nawet powyżej 1500 złotych

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Znicze na cmentarzu (zdjęcie ilustracyjne)
Ile Polacy wydadzą na Wszystkich Świętych
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Ponad połowa Polaków zamierza w tym roku wydać na Wszystkich Świętych od 201 do nawet 1000 złotych - wynika z badania Santander Consumer Banku. Wliczają się w to między innymi koszty zakupu zniczy i kwiatów czy sprzątania grobów, ale również wydatki na dojazd.

Zgodnie z wynikami badania największe koszty związane z tym świętem oznaczają wydatki np. na znicze, wiązanki czy sprzątanie grobów - wskazuje tak 35 proc. ankietowanych. Widoczne jest to szczególnie u osób powyżej 50. roku życia - odsetek takich odpowiedzi to 43 proc. dla uczestników badania w wieku 50-59 lat i 44 proc. dla starszych, powyżej 60. roku życia.

Na drugim miejscu wśród największych kosztów tegorocznego święta wskazano wydatki na paliwo i dojazdy - wymieniło je 22 proc. badanych. Na przyjmowanie w domu gości, zakupy spożywcze i przygotowanie posiłków wskazało 12 proc.

Wydatki Polaków na Wszystkich Świętych

"Dla większości Polaków łączne wydatki na Wszystkich Świętych i Zaduszki będą w tym roku umiarkowane. Najwięcej badanych (41 proc.) planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 500 zł, a co czwarty respondent (25 proc.) chce zmieścić się w kwocie poniżej 200 zł" - przekazali autorzy badania.

  • Koszty w przedziale od 501 do 1000 zł deklaruje co siódmy ankietowany (14 proc.);
  • Budżet między 1001 a 1500 zł planuje 3 proc. uczestników badania;
  • Wydatki powyżej 1500 zł zakłada również 3 proc. respondentów;
  • Całkowity brak wydatków z tej okazji dotyczy 5 proc. ankietowanych;
  • Problem z jednoznacznym oszacowaniem kosztów ma 9 proc. badanych.

Sposoby na zmniejszenie kosztów

Badani zamierzają ograniczyć te koszty m.in.:

  • poprzez korzystanie z promocji w supermarketach (41 proc),
  • 22 proc. osób chce kupić jedynie wkłady bądź skorzystać ze "zniczodzielni",
  • 21 proc. planuje kupić mniej niż w poprzednich latach.

Ponadto, 16 proc. Polaków złoży się na wiązanki i świece z innymi członkami rodziny, a 13 proc. samodzielnie przygotuje stroiki i dekoracje. Co czwarty respondent (25 proc.) nie planuje żadnych zmian w związku ze swoimi dotychczasowymi zwyczajami i zamierza kupować produkty tak samo jak w ubiegłych latach.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września br. wśród 1000 dorosłych Polaków.

Źródło: PAP
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Tagi:
Wszystkich Świętych1 listopadaCmentarzezakupy
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