Ile wydamy na Wszystkich Świętych? Budżety nawet powyżej 1500 złotych
Zgodnie z wynikami badania największe koszty związane z tym świętem oznaczają wydatki np. na znicze, wiązanki czy sprzątanie grobów - wskazuje tak 35 proc. ankietowanych. Widoczne jest to szczególnie u osób powyżej 50. roku życia - odsetek takich odpowiedzi to 43 proc. dla uczestników badania w wieku 50-59 lat i 44 proc. dla starszych, powyżej 60. roku życia.
Na drugim miejscu wśród największych kosztów tegorocznego święta wskazano wydatki na paliwo i dojazdy - wymieniło je 22 proc. badanych. Na przyjmowanie w domu gości, zakupy spożywcze i przygotowanie posiłków wskazało 12 proc.
Wydatki Polaków na Wszystkich Świętych
"Dla większości Polaków łączne wydatki na Wszystkich Świętych i Zaduszki będą w tym roku umiarkowane. Najwięcej badanych (41 proc.) planuje przeznaczyć na ten cel od 201 do 500 zł, a co czwarty respondent (25 proc.) chce zmieścić się w kwocie poniżej 200 zł" - przekazali autorzy badania.
- Koszty w przedziale od 501 do 1000 zł deklaruje co siódmy ankietowany (14 proc.);
- Budżet między 1001 a 1500 zł planuje 3 proc. uczestników badania;
- Wydatki powyżej 1500 zł zakłada również 3 proc. respondentów;
- Całkowity brak wydatków z tej okazji dotyczy 5 proc. ankietowanych;
- Problem z jednoznacznym oszacowaniem kosztów ma 9 proc. badanych.
Sposoby na zmniejszenie kosztów
Badani zamierzają ograniczyć te koszty m.in.:
- poprzez korzystanie z promocji w supermarketach (41 proc),
- 22 proc. osób chce kupić jedynie wkłady bądź skorzystać ze "zniczodzielni",
- 21 proc. planuje kupić mniej niż w poprzednich latach.
Ponadto, 16 proc. Polaków złoży się na wiązanki i świece z innymi członkami rodziny, a 13 proc. samodzielnie przygotuje stroiki i dekoracje. Co czwarty respondent (25 proc.) nie planuje żadnych zmian w związku ze swoimi dotychczasowymi zwyczajami i zamierza kupować produkty tak samo jak w ubiegłych latach.
Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 17-29 września br. wśród 1000 dorosłych Polaków.