Pierwsza komunia święta, oprócz wymiaru religijnego, wiąże się z też prezentami dla młodego człowieka. Przyjęło się, że zamiast elektronicznego gadżetu czy roweru może być to koperta z pieniędzmi. Wielu z nas zastanawia się jednak, ile wypada do niej włożyć? O innych kwotach mówi się w kontekście rodziców chrzestnych, dziadków, a innych w odniesieniu do nieco dalszej rodziny.

Lada moment rozpocznie się sezon pierwszych komunii. Z tej okazji wiele osób daje dzieciom koperty z gotówką. Nawet jeśli to nie pieniądze powinny odgrywać przy tej okazji główną rolę, to wiele osób zadaje sobie pytanie, ile wypada dać na prezent z okazji pierwszej komunii świętej.

Podstawą kwestią są oczywiście możliwości finansowe. Jednocześnie wiele zależy od stopnia pokrewieństwa i roli w życiu dziecka.

Ile gotówki dać z okazji pierwszej komunii świętej?

Jeśli jesteśmy zwykłym gościem, to obecnie przyjmuje się, że nie wypada włożyć mniej niż 100 zł. Raczej powinna to być kwota 200 czy 300 zł. Oczywiście możemy zawsze włożyć do koperty więcej.

Rodzice chrzestni - ile dają z okazji komunii?

Jeśli jestesmy rodzicem chrzestnym dziecka i nie dajemy mu żadnego dodatkowego prezentu, to w kopercie może pojawić się od 500 do 1500 zł. To przy założeniu, że jesteśmy z rodziną blisko i przede wszystkim nas na to stać.

Pierwsza komunia. Ile dają dziadkowie?

Wobec bliskich członków rodziny, trochę tak jak w przypadku wspomnianych chrzestnych, kwoty są nieco wyższe niż w przypadku zwykłych gości.

Dziadkowie, chcąc rozpieścić wnuka czy wnuczkę, często dają na przykład 500 zł, a do tego medalik, różaniec czy Biblię. Bliski wujek czy ciocia mogą dać od 300 do 400 zł.

Pieniądze nie zawsze wypada ofiarować

Zanim podejmiemy decyzję, ile pieniędzy włożyć do koperty z okazji pierwszej komunii świętej, to warto zapytać rodziców, czy taki prezent będzie przez nich i dziecko dobrze przyjęty. Być może chcą oni skupić się na duchowym wymiarze tego święta i ograniczyć jego finansowy wymiar.

Podobnie jest z pomniejszymi prezentami, lepiej wcześniej się zapytać niż dać dziecku kolejny krzyżyk na złotym łańcuszku czy trzecią wersję Biblii dla dzieci.

Autor:JW/dap

Źródło: TVN24 Biznes