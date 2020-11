Ile pieniędzy Polska otrzymała z Unii Europejskiej?

Polska od początku członkostwa w Unii Europejskiej otrzymała ponad 188,8 miliarda euro - wynika z danych Ministerstwa Finansów. W tym czasie nasz kraj wpłacił do unijnego budżetu nieco ponad 60,9 miliarda euro. Oznacza to, że "na czysto" otrzymaliśmy z UE prawie 127,8 miliarda euro.

1 maja tego roku minęło 16 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w komunikacie zamieszczonym z tej okazji, wskazało, że ponad 30 miliardów złotych przypada średnio na każdy rok członkostwa naszego kraju w UE.

Ile pieniędzy Polska otrzymała z UE?

Z danych Ministerstwa Finansów na koniec września tego roku wynika, że tylko w tym roku Polska otrzymała z Unii ponad 13 miliardów euro, z tego najwięcej stanowiły środki z Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej, odpowiednio 8,1 miliarda euro oraz 4,4 miliarda euro. W tym okresie wpłaty do budżetu przekroczyły 4 miliardy euro. Oznacza to, że różnica wynosi ponad 9 miliardów euro.

Od 1 maja 2004 roku nasz kraj wpłacił do budżetu UE ponad 60,9 miliarda euro. Saldo rozliczeń na linii RP - UE wyniosło prawie 127,8 miliarda euro. To kwota "na czysto" jaką otrzymaliśmy z Brukseli.

Z informacji dostępnych na rządowych stronach wynika, że od momentu wejścia do UE, w Polsce zrealizowano bądź nadal realizuje się 269 420 projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywach 2004-2006, 2007-2014 oraz 2014-2021.

Ile możemy stracić?

Oznacza to, że przy nowych unijnych środkach, którymi premier Mateusz Morawiecki chwalił się jeszcze w lipcu tego roku, pojawił się znak zapytania. - To były trudne, ale bardzo dobre rozmowy - takie, które skutkują dobrymi szansami rozwojowymi dla Polski, ale także dobrym planem odbudowy dla całej Europy. Te 750 miliardów złotych, czy jak niektórzy liczą w cenach bieżących grubo ponad, bo 770 miliardów złotych, to na najbliższych kilka lat ogromny zastrzyk finansowy - mówił premier.