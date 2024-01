Ikea wycofuje produkt. Jest apel do klientów

czytaj dalej

Sąd rejestrowy w Warszawie oddalił wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian we władzach Telewizji Polskiej, które wprowadził minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Decyzja o "odmowie ujawnienia w rejestrze Tomasza Syguta jako prezesa zarządu TVP odnosi się, ze względu na otwarcie likwidacji spółki i wygaśnięcie mandatu prezesa, do nieaktualnych danych" - napisała w mediach społecznościowych Katarzyna Bilewska z Katedry Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego.