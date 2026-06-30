Pieniądze Gwałtowny wzrost na rynku. "Historycznie najwyższa wartość" Oprac. Paulina Karpińska |

Bezpieczeństwo finansowe Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Fotokon/Shutterstock

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Jak wynika z wtorkowego raportu Biura Informacji Kredytowej, banki udzieliły w maju o 46,9 proc. więcej kredytów mieszkaniowych w porównaniu do maja 2025 r., a w relacji do kwietnia br. o 5,3 proc. mniej.

Wzrost wartości przyznanych tego rodzaju kredytów osiągnął 58,8 proc. w skali roku, natomiast w porównaniu do kwietnia 2026 r. spadł o 4,2 proc.

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W maju 2026 r. średnia kwota kredytu mieszkaniowego wyniosła 476,14 tys. zł i była o 8,1 proc. wyższa niż przed rokiem.

- Majowa wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła ponownie ponad 13 miliardów zł. Średnia kwota udzielonego kredytu mieszkaniowego osiągnęła 476,14 tysiąca złotych, co jest historycznie najwyższą wartością - powiedział główny analityk Grupy BIK Waldemar Rogowski, cytowany w publikacji.

Jak wyjaśnił, "głównym powodem tak wysokiej aktywności w tym segmencie jest rosnąca zdolność kredytowa, będąca efektem zarówno obniżenia kosztu kredytu w porównaniu z poziomem sprzed roku, jak i dalszego wzrostu wynagrodzeń, zarówno w ujęciu nominalnym, jak i realnym".

Analityk dodał, że czynniki te sprzyjają zaciąganiu nowych kredytów i przyśpieszają decyzje o refinansowaniu kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w poprzednich latach, w większości opartych na okresowo stałej - wyższej niż obecna - stopie procentowej. Zwrócił także uwagę, że obecnie refinansowania stanowią już 1/3 bieżącej akcji kredytowej.

Jego zdaniem "sytuacja na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym, który wszedł w fazę lekkiego trendu wzrostowego" była dodatkowym impulsem sprzyjającym większemu zainteresowaniu kredytami mieszkaniowymi.

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Kredyty ratalne

W maju wzrosła również zarówno liczba, jak i wartość udzielonych przez banki kredytów ratalnych - odpowiednio o 13 i 13,3 proc. rok do roku. W porównaniu do kwietnia br. nastąpił spadek liczby udzielonych kredytów o 1,1 proc., a ich wartość wzrosła o 1,4 proc. Nadal jednak średnia kwota udzielonego kredytu ratalnego była niższa o 10,4 proc. niż rok temu i wyniosła 1982 zł.

Rogowski ocenił, że aktywność w kredytach ratalnych może nadal wynikać ze wzrostu wynagrodzeń, choć już nie tak dynamicznego jak w poprzednich latach oraz z utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy.

Taka sytuacja na rynku kredytów ratalnych może też wynikać z poprawy koniunktury w segmencie kredytów mieszkaniowych, ponieważ zakup sprzętu RTV i AGD do nowo zakupionych nieruchomości często finansowany jest właśnie kredytem ratalnym.

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Kredyty gotówkowe

W przypadku kredytów gotówkowych w maju br. ich liczba wzrosła o 8,8 proc. rok do roku, a ich wartość o 18,8 proc. Średnia kwota udzielonego w maju kredytu gotówkowego wyniosła 28 tys. 370 zł, co oznacza wzrost o 9,2 proc. w stosunku do maja 2025 r.

- Tak wysoka kwota zaciąganego kredytu jest możliwa dzięki występowaniu obecnie trzech czynników, zwiększających zdolność kredytową - są to: wydłużanie okresu kredytowania, niższe oprocentowanie nowo zaciąganych kredytów i realny wzrost wynagrodzeń - ocenił Rogowski.

Jak dodał, "sprzyja to jednocześnie procesowi konsolidacji zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych, wcześniej zaciągniętych zobowiązań, które obecnie stanowią już 60 proc. wartości nowo udzielonych kredytów gotówkowych"

Coraz mniej kart kredytowych

Spadki odnotowano w przypadku kart kredytowych - w porównaniu do maja 2025 r. zmalała liczba wydanych kart o 11,3 proc., a wartość przyznanych limitów kart kredytowych spadła o 7,3 proc.

W raporcie przekazano również, że w okresie od stycznia do maja 2026 r., w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, banki i SKOK-i udzieliły o 49,5 proc. więcej kredytów mieszkaniowych, o 27,5 proc. więcej ratalnych oraz o 6 proc. więcej gotówkowych, a wydały o 7,5 proc. mniej kart kredytowych.

Wartości akcji kredytowej dla tych rodzajów kredytów wyniósł odpowiednio: 61,5 proc., 14,4 proc. i 13,7 proc., a w segmencie kart kredytowych spadł o 2,6 proc.

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