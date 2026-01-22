Tyle przeciętnie zarabiają Polacy. Nowe dane

Od tej kwoty zaczyna się bogactwo Źródło: TVN24

Sektor przedsiębiorstw obejmuje podmioty zatrudniające powyżej dziewięciu osób.

Zatrudnienie spadło o 0,7 procent rok do roku.

Komentarze ekonomistów

"Wynagrodzenia w grudniu przyspieszyły do 8,6% r/r. To wynik zdecydowanie wyższy niż rynkowy konsensus w okolicy 7%. Po korekcie o czynniki sezonowe wzrost był jednak zdecydowanie mniejszy, więc miary impetu pozostały na zbliżonych poziomach" - ocenili w serwisie X ekonomiści z mBanku.

Jak dodali, "w zatrudnieniu dość stabilnie, czyli kolejny spadek w ujęciu rocznym zgodny z oczekiwaniami. Zeszłoroczny grudzień okazał się jednak lepszy od tego z 2024 roku."

Ekonomiści Pekao ocenili, że to "mocna końcówka roku na rynku pracy". Jak dodali, "płace wyraźnie w górę do 8,6% r/r z 7,1% miesiąc wcześniej, konsensus 6,9%. Wynagrodzeniom pomogła niska baza sprzed roku, wzrosty rozlane są po większości kategorii. Wygląda to na efekt hojnych premii świątecznych/rocznych".

Skomentowanie także dane dotyczące zatrudnienia. "Tu bez zaskoczeń. 2025 rok okazał się hybrydą dwóch poprzedzających lat – liczba etatów spadła o 45 tys. wobec 62 tys. w 2024 i 35 tys. w 2023. W tym kontekście rynek pracy tkwi w stagnacji i w 2026 nie zapowiada się na zmianę tej tendencji".

Natomiast ekonomiści z banku PKO BP ocenili, że "dynamika płac była istotnie wyższa od konsensusu" i ich "prognozy (kons.: 6,9% r/r, PKOe: 7,0% r/r)". Jak dodali, "w ujęciu realnym dynamika płac wyniosła 6,1% r/r i była najwyższa od sierpnia 2024. Przeciętne zatrudnienie w grudniu spadło o 4 tys. etatów m/m, tym samym było o 0,7% niższe niż przed rokiem".

