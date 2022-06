Nie tylko premier Morawiecki. Grzegorz Bierecki ma obligacje skarbowe za prawie 22 miliony złotych

Grzegorz Bierecki

Z oświadczenia majątkowego Grzegorza Biereckiego wynika, że senator, który należy do Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości , zgromadził ponad 9 mln zł oszczędności. Ma też oszczędności w innych walutach - ponad 1,8 mln euro, blisko 197 tys. dolarów, około 250 tys. funtów i 1308 obligacji skarbowych w dolarach o wartości (na dzień 31.12.2021) ponad 5,3 mln zł. Liczba powyższych obligacji nie zmieniła się w porównaniu do oświadczenia majątkowego za 2020 rok.

Obligacje premiera Mateusza Morawieckiego

O obligacjach skarbowych głośno zrobiło się w ostatnich dniach za sprawą oświadczenia majątkowego premiera Mateusza Morawieckiego za 2021 rok. Wynika, że niego, że oszczędności pieniężne szefa rządu wynoszą około 56 tys. zł. Dla porównania przed rokiem było to około 4,7 mln zł. To ogromny spadek w stosunku do ubiegłorocznego oświadczenia, ale wynika to z faktu, że Morawiecki kupił obligacje skarbowe o wartości ponad 4,6 mln zł.