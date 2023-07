Wzięli pożyczkę, groziła im utrata domu. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Rzecznik Finansowy podjął działania w sprawie klientów, którzy w 2006 r. zawarli jako konsumenci umowę pożyczki hipotecznej. Zgodnie z postanowieniami umowy, bank udzielił pozwanym pożyczki hipotecznej w kwocie ponad 50 tys. franków szwajcarskich. Bank ustalił oprocentowanie jako zmienne, jednak w żadnym dokumencie nie wskazał, co się na nie składa, co w konsekwencji umożliwiało mu arbitralną zmianę oprocentowania - podkreśliło Biuro Rzecznika Finansowego.

Jednostronny i niekorzystny dla konsumenta sposób obliczania rat

Wypracowano linię orzeczenia Sądu Najwyższego

Po analizie umowy pożyczki Biuro Rzecznika Finansowego stwierdziło, że klauzule przeliczeniowe odwołujące się do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, są nietransparentne, pozostawiały pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarczają pożyczkobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem i naruszają równorzędność stron, dlatego naruszają rażąco interesy konsumenta i są sprzeczne z dobrymi obyczajami. Dodano, że Rzecznik Finansowy w październiku 2021 r. wniósł skargę nadzwyczajną, która okazała się skuteczna. "W wyroku z dnia 20 czerwca br. Sąd Najwyższy uwzględnił argumenty Rzecznika i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia (sygnatura akt II NsNc 115/23)" - poinformowano. "Jest to już kolejna podobna sprawa, dzięki czemu można powiedzieć o wypracowaniu linii orzeczniczej Sądu Najwyższego. Praktyka ta powinna przełożyć się również na praktykę stosowania prawa przez sądy powszechne, które przed wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym powinny badać, czy umowa pożyczki lub kredytu będąca podstawą stosunku podstawowego nie zawiera klauzul niedozwolonych" – podkreślił Rzecznik Finansowy dr Bohdan Pretkiel.