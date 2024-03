Szóstka w Lotto. Wiemy, gdzie padła

Szóstka w Lotto w Gliwicach

Główna wygrana wynosi 2 608 706,60 zł. Należy jednak pamiętać, że od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego. Oznacza to, że do szczęśliwca trafi ostatecznie kwota 2 347 835,94 zł.

W Lotto Plus wylosowano następujące liczby: 2 , 5 , 6 , 21 , 31 , 46 . W Lotto Plus w czwartek nie padła główna wygrana.

Lotto i Lotto Plus - zasady

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.