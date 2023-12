Tak zarabiają członkowie zarządów spółek giełdowych

Zgodnie z raportem opublikowanym w piątek przez Grand Thornton, statystyczna spółka z rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie za 2022 rok (ostatnie dostępne dane) wypłaciła swoim zarządom ponad 3,5 mln zł brutto, co w przeliczeniu na jednego członka zarządu daje ok. 917 tys. zł brutto. To o 15 proc. wyższa kwota niż w roku 2021.