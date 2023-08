Upadłość Getin Noble Banku. Prawniczka ma radę dla frankowiczów

Oświadczenie o potrąceniu wzajemnych roszczeń

Co ulega potrąceniu?

Radczyni prawna wskazała, że potrąca się dwie kwoty – sumę wpłaconych rat z kwotą otrzymanego od banku kapitału. Jeśli raty spłacane były częściowo we frankach szwajcarskich, to należy je przeliczyć na złote według aktualnego kursu z dnia wymagalności roszczenia.

- Jeśli wcześniej nie wzywaliśmy banku do zwrotu tych rat, to datą wymagalności będzie 20 lipca 2023, czyli dzień ogłoszenia upadłości. Jeśli po dokonaniu potrącenia okaże się, że suma spłaconych rat nie pokrywa jeszcze całego kapitału, to i tak należy zgłosić wierzytelność do KRZ licząc się z tym, że trzeba będzie jeszcze bankowi resztę dopłacić - wskazała.