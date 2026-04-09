Pieniądze

W którym polskim mieście zarabia się najwięcej? Zaskoczenie w firmach

W średnich i dużych przedsiębiorstwach najwyższe wynagrodzenia w Polsce oferowane są w Krakowie. Liderem zarobków ogółem - niezależnie od wielkości firmy - pozostaje jednak Warszawa - wynika z danych GUS.

Jak napisała "Rzeczpospolita", początek roku przyniósł sukces stolicy Małopolski. Z danych GUS wynika, że w przypadku pracy w sektorze przedsiębiorstw, a więc w firmach, w których pracuje powyżej dziesięciu osób (bez administracji i sektora finansowego), Kraków zajął pierwsze miejsce pod względem wysokości zarobków. W lutym pod Wawelem można było liczyć na wynagrodzenie w wysokości średnio 11,6 tys. zł.

Stolica liderem zarobków ogółem

W Warszawie przeciętne zarobki w podobnych firmach były na poziomie 11,2 tys. zł. Jednak liderem zarobków ogółem, bez względu na wielkość spółki, wciąż jest Warszawa - czytamy w "Rz".

Jak podaje dziennik, w Gdańsku i Poznaniu, w pierwszych dwóch miesiącach roku, można było liczyć na zarobki ponad 10 tys. zł brutto.

Mniej zarabiało się w Katowicach, bo 9,7 tys. zł, choć średnia w lutym jest wysoka, bo wypłacane były nagrody roczne i jubileuszowe. W Olsztynie, Białymstoku i w Gorzowie Wielkopolskim przeciętna pensja wynosiła nieco poniżej 8 tys. zł.

Gdy porówna się informacje o płacach przeciętnych, to w ciągu roku wzrosły one o niespełna 700 zł w Warszawie i Krakowie, a w Kielcach prawie połowę mniej, bo o 365 zł - cytuje dane GUS "Rzeczpospolita".

Różnica w zarobkach w miastach wojewódzkich

Różnica wynagrodzeń pracowniczych w najlepiej i najgorzej opłacanych miastach wojewódzkich wynosi zwykle więcej niż jedną trzecią - w lutym było to nieznacznie ponad 4 tys. zł.

Najniższe zarobki uzyskano w Kielcach: 7,57 tys. zł. Dane dotyczą płacy brutto. W Polsce płace brutto od tych "na rękę", czyli netto, zwykle różnią się od jednej czwartej do 30 proc. Poniżej 8 tys. zł przeciętnie zarabiało się także w Olsztynie, Białymstoku i w Gorzowie Wielkopolskim.

Branża z najwyższymi zarobkami

Na początku roku, jak zwykle, najlepiej wiodło się branży IT, sektorowi telekomunikacji oraz działalności naukowej i technicznej. Branża ta była jednak w różnych miastach różnie wyceniana.

W Białymstoku można było zarobić o ponad jedną piątą więcej, niż przeciętna w mieście. Były też dobre zarobki w Kielcach, ponad 20 proc. wyższe niż przeciętna w mieście. Zaś w Gdańsku już tylko o ok. 10 proc. więcej od średniej. W Poznaniu zarobki w IT były równe średniej w mieście. Co ciekawe, w Gorzowie Wielkopolskim zarobki osób związanych działalnością profesjonalną i techniczną, są o jedną siódmą niższe niż średnia - cytuje dane GUS "Rzeczpospolita".

Z danych GUS wynika, że w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie pracowało w lutym ok. 248 tys. osób, a w Warszawie - ponad 1,1 mln.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
