Polacy nie rezygnują z zakupów. W centrach handlowych obroty wyższe niż przed pandemią

Musimy stworzyć zupełnie nowy sektor gospodarki, który do tej pory nie istniał - powiedział na antenie TVN24 analityk do spraw gospodarczych i energetycznych w Polityce Insight Robert Tomaszewski, odnosząc się do budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Stwierdził, że zapowiadany termin uruchomienia pierwszego reaktora w 2033 roku "jest bardzo optymistyczny".