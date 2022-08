Czy możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Uruchomiono kalkulator

czytaj dalej

Produkcja przemysłowa w lipcu 2022 roku wzrosła o 7,6 procent rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,5 procent - podał Główny Urząd Statystyczny. Ekonomiści oczekiwali wzrostu rok do roku na poziomie 7,3 procent, a miesiąc do miesiąca spadku o 6,6 procent.