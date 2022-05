Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Coraz więcej osób korzysta

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Zarządzaniem funduszem zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Zgromadzone w funduszu środki wpłacane są przez banki. To one zasilają FWK składkami liczonymi na podstawie kwartalnych danych o wielkości portfela kredytów mieszkaniowych, w których spłata jest opóźniona o więcej niż 90 dni.

Banki - jak kontynuował - będą musiały zasilić ten fundusz dodatkową kwotą w wysokości 1 mld 400 mln zł. - Będą to dwa miliardy zł co najmniej, które będą uzupełniane i które będą służyły do wsparcia tych kredytobiorców, którzy będą tego najbardziej potrzebowali – zaznaczył.

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Jaką pomoc można otrzymać?

Warunki wsparcia z FWK

Kiedy wsparcie nie przysługuje?

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Jak i gdzie złożyć wniosek?

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia – podaje się informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Kredytobiorca musi złożyć też oświadczenie, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w rozumieniu przepisu, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku. W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku, załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Fundusz Wsparcia dla Kredytobiorców. Spłata zobowiązania

FWK - przykładowe wyliczenie

Na stronach rządowych można znaleźć przykład dotyczący działania FWK. I tak jeżeli rata kredytu mieszkaniowego wynosi 2500 zł., a kredytobiorca spełni jedną z przesłanek do otrzymania wsparcia z FWK (np. stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy - ponad 50 proc.), to może on złożyć wniosek o wsparcie. Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej.