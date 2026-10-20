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Nowy fundusz ma wspierać młodych. "Polska jest fenomenem gospodarczym"

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Warszawa ludzie metro
Konferencja Future for Poland
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Fundusz Future for Poland chce w ciągu pięciu lat zebrać 100 milionów złotych na wsparcie inicjatyw, które mają przyczynić się do rozwoju Polski. O założeniach projektu mówili w poniedziałek Agnieszka Grabowska-Gacek, współorganizatorka wydarzenia, oraz dr hab. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Agnieszka Grabowska-Gacek podczas dedykowanej konferencji w poniedziałek poinformowała, że nowy fundusz Future for Poland ma pozyskiwać środki na finansowanie przedsięwzięć, które mogą przynieść istotne zmiany w Polsce. - Myślimy o 100 milionach złotych w perspektywie pięciu lat, które miałyby wesprzeć odważne inicjatywy, które mają szansę zmienić Polskę - powiedziała.

Jak wyjaśniła, jednym z celów funduszu jest stworzenie warunków, które zachęcą młodych Polaków mieszkających za granicą do powrotu do kraju. Chodzi m.in. o wykorzystanie wiedzy i doświadczenia zdobytych na zagranicznych uczelniach oraz w międzynarodowych firmach.

- Szukamy osób, które myślą o tym, co jeszcze można zrobić, aby talenty, osoby, które wyjechały za granicę, młodzi ludzie chcieli wrócić do Polski, chcieli tu związać swoją przyszłość z naszym krajem - mówiła Grabowska-Gacek.

Fundusz Future for Poland

Celem funduszu jest również wsparcie osób, które uczą się i studiują w Polsce. - Chcemy dla nich również tworzyć inicjatywy, które wesprą ich rozwój - zaznaczyła Agnieszka Grabowska-Gacek.

Dr hab. Marcin Piątkowski mówił z kolei o rozwoju polskiej gospodarki i potrzebie promowania wiedzy na ten temat za granicą.

- Polska jest fenomenem gospodarczym na skalę Europy i na skalę świata. Jesteśmy numerem jeden we wzroście gospodarczym w całej Europie od prawie 40 lat i numerem jeden we wzroście gospodarczym na całym świecie wśród gospodarek na podobnym poziomie rozwoju - powiedział.

Rozwój Polski

Piątkowski zwrócił też uwagę na porównanie Polski z Koreą Południową. - Nie znam Polaka, który na przykład, albo wielu niestety obywateli świata, którzy wiedzieliby, że od 35 lat Polska rozwija się szybciej od Korei Południowej - mówił.

Jak podkreślił, wiedza o polskim rozwoju powinna być szerzej rozpowszechniana również poza krajem.

- Chciałbym, żeby ta wiedza o polskim sukcesie i o polskim modelu rozwoju była propagowana nie tylko w Polsce i w Europie, ale na całym świecie - podsumował Piątkowski.

Źródło: tvn24.pl
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