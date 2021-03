Świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Rząd za waloryzacją kryterium dochodowego

Podwyższenie kwoty kryterium dochodowego, które uprawnia do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - przewiduje projekt ustawy przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów. Pierwsza waloryzacja ma zostać wprowadzona w 2023 roku. Teraz projekt trafi do prac w Sejmie.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Waloryzacja kryterium dochodowego

"Rząd chce wprowadzić korzystne rozwiązania dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Kwota kryterium dochodowego, która uprawnia do korzystania z funduszu, będzie wzrastała wraz z podnoszeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę" - wskazało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak wyjaśniono, w ten sposób powstanie stały mechanizm wzrostu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto, wprowadzono rozwiązania dotyczące świadczeń dla rodzin, które mają przyczynić się do sprawniejszego załatwiania spraw w urzędach.

Ustawa przewiduje wprowadzenie stałego mechanizm wzrostu kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Co 3 lata kwota ta ma zwiększać się o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten to procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pierwsza waloryzacja na nowych zasadach ma zostać przeprowadzona w 2023 roku.

Od 1 października 2020 roku świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł netto miesięcznie. Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje mechanizm "złotówka za złotówkę".

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Nowa usługa

Projekt zakłada także wprowadzenie podstawy prawnej do uruchomienia nowej usługi samodzielnego pozyskiwania przez gminy danych podatkowych z Ministerstwa Finansów.

"Chodzi o ustalenie dochodu dotyczącego działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dotyczy to także – zwolnionego z opodatkowania – przychodu osób w wieku do ukończenia 26. roku życia" - wyjaśniono.

Według CIR, dzięki temu, osoby wnioskujące o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie będą musiały dostarczać zaświadczeń z urzędów skarbowych. Po zmianach gmina pozyska za nich te dane samodzielnie online.

Centrum Informacyjne Rządu podało także, że zaproponowano wprowadzenie rozwiązań służących przyspieszeniu załatwiania przez wojewodów spraw o świadczenie wychowawcze i świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. "Dzięki temu zmniejszą się zaległości w załatwianiu spraw" - podkreślono.

Ponadto obniżenie wynagrodzenia z powodu COVID-19 ma być uwzględniane również przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022. "Utrata dodatku solidarnościowego będzie uwzględniana także przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres 2021-2022" - dodano.

Długi alimentacyjne

Przyjęty projekt zakłada, że informacje o długach dłużników alimentacyjnych nie będą usuwane z Biur Informacji Gospodarczej (BIG) do czasu spłacenia przez nich długu wobec Skarbu Państwa.

"Rozwiązanie to dotyczyć będzie długów dotyczących świadczeń wypłaconych z tzw. starego funduszu alimentacyjnego (funkcjonującego w ZUS do 30 kwietnia 2004 r.), długów związanych z zaliczką alimentacyjną funkcjonującą do 30 września 2008 r. oraz długów dotyczących obecnego funduszu alimentacyjnego funkcjonującego od 1 października 2008 r." - czytamy.

Obecnie - jak wyjaśniło CIR - jeżeli należności są starsze niż 6 lat, nie podlegają zgłoszeniu do BIG, a zgłoszone – podlegają wykreśleniu. Zgodnie z projektem, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych ujawnieni będą zarówno dłużnicy, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jak i ci, wobec których toczy się egzekucja należności budżetu państwa dotycząca świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

W przypadku wejścia ustawy w zaproponowanym kształcie, odpowiedzialność pracodawcy, w przypadku zatrudnienia dłużnika alimentacyjnego bez umowy lub wypłacania mu wynagrodzenia "pod stołem", zostanie ograniczona do przypadków pracowników ujawnionych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Autor:mb

Źródło: PAP