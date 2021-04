"Dobry sygnał do tego, żeby klientów zachęcać do ugód". Co wyrok TSUE oznacza dla frankowiczów?

Zwrócił uwagę, że "Trybunał bardzo mocno wskazuje w uzasadnieniu pisemnym, którym już dysponujemy, na kwestie obiektywizacji dotyczącej nieważności". - Wręcz w jednym z punktów Trybunał wskazuje: "unieważnienie umowy, której nieuczciwy charakter został stwierdzony, nie może stanowić sankcji przewidzianej w dyrektywie 93/13", a jeżeli nawet sąd krajowy chciałby do takiego skutku dojść, to wyraźnie Trybunał wskazuje, że "unieważnienie umowy w postępowaniu nie może zależeć od wyraźnego żądania konsumentów, powinno wynikać z obiektywnego zastosowania przed sąd krajowy kryteriów ustanowionych na mocy prawa krajowego" - tłumaczył Białek.

Decyzja dotycząca tego, czy umowa kredytowa jest nieuczciwa będzie należała do sądu krajowego. - Trybunał wyraźnie wskazuje, że ocena, czy dane warunki umowy były uczciwe czy nie, należy do sądu krajowego - przyznał wiceprezes NBP. Natomiast - jak dodał - "bardzo ważne jest to, że Trybunał również powołując się na swoje dotychczasowe orzecznictwo cytuje, że 'celem dyrektywy jest ochrona konsumenta i przywrócenie równowagi pomiędzy stronami poprzez wyłączenie warunków uznanych za abuzywne, czyli tych klauzul, które byłyby nieuczciwe przy jednoczesnym zachowaniu co do zasady pozostałych warunków danej umowy'".