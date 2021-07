Frankowicze chcą interwencji instytucji państwa w sprawie "nękania kredytobiorców"

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu po skargach dotyczących nękania kredytobiorców banku BPH (dawniej GE Money), którzy znajdują się w nim w sporze sądowym złożyło wnioski o interwencję w tej sprawie do UOKiK, KNF, UODO. Stowarzyszenie przekazało także dalsze dowody w sprawie do prokuratury, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie.

Według prezesa stowarzyszenia Arkadiusza Szcześniaka w związku z licznymi doniesieniami od członków Stowarzyszenia dotyczącymi praktyk banku BPH SA (dawniej GE Money) Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych o sprawdzenie zgodności z przepisami działań banku i podjęcie kroków, które skutecznie powstrzymają niezgodne z prawem nękanie kredytobiorców tego banku oraz ich rodzin, a także ujawnianie tajemnicy bankowej nieuprawnionym osobom. Stowarzyszenie przekazało także dalsze dowody w sprawie do prokuratury, która prowadzi już śledztwo w tej sprawie.

Nękanie kredytobiorców

Jak twierdzi Szcześniak, kredytobiorcy banku BPH, którzy znajdują się z nim w sporze sądowym, są nękani powtarzającymi się telefonami z nieznanych numerów o różnych dziwnych porach. Nękane mają być też ich rodziny. - Wydzwaniano na przykład do matki jednego z kredytobiorców, która jest osobą w ogóle niezwiązaną z umową ani ze sprawą, że syn nie chce płacić należności, i to pomimo że je płacił - opisywał Szcześniak.

Zawiadomienia kolejnych instytucji

- Złamano tu szereg przepisów, m.in. o tajemnicy bankowej, ochronie danych osobowych, ochronie konsumenta. UOKiK wielokrotnie wypowiadał się w podobnych sprawach, wskazując, że nawet jeśli klient nie płaci - a ten akurat spłacał - windykatorzy nie mają prawa go nękać. Wówczas działania Urzędu były stanowcze i mamy nadzieję, że tutaj też tak będzie" - powiedział.

Jak mówił Szcześniak, Stowarzyszenie nie wie, czy działania te prowadzone są przez dział windykacji banku czy jakąś firmę zewnętrzną. "To, mamy nadzieję, ustali prokuratura, bo pierwsze zawiadomienie złożyliśmy pół roku temu i toczy się postępowanie w tej sprawie. Teraz dołączamy kolejne dowody" - powiedział.

Wskazał, że Stowarzyszenie jest np. w posiadaniu pisma, w którym bank w odpowiedzi na informację klienta o wycofaniu zgody na wykorzystywanie numeru telefonu do komunikacji, stwierdza, że jej nie przyjmuje, bo zamierza prowadzić egzekucję należności. "Do prowadzenia windykacji numer telefonu nie jest potrzebny, wystarcza tylko adres korespondencyjny. Na konieczność minimalizacji przetwarzanego zakresu danych zwracał już w swoich wystąpieniach UODO. Dlatego m.in. zawiadomienie zostało skierowane także do tego urzędu" - wyjaśnił.