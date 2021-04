Sądne dni dla frankowiczów. "Sądy będą miały większą pewność"

Za kilka dni ma zostać wydane ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie frankowiczów. Czekają na to nie tylko kredytobiorcy, ale również banki. Część z nich już szykuje się do masowych ugód z klientami według propozycji Komisji Nadzoru Finansowego. Materiał z programu "Polska i Świat" przygotowany przez Łukasza Wieczorka.

Ponad połowa spraw kredytobiorców frankowych trafiała w ubiegłym roku do Sądu Okręgowego w Warszawie. - Referat jednego sędziego, to jest 10 szaf od podłogi po sufit - wskazała Sylwia Urbańska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie oraz rzecznik prasowy ds. cywilnych.

Propozycja KNF

Oznacza to, że klient nie spłacałby już kredytu we frankach, tylko w polskiej walucie, po odpowiednich przeliczeniach byłby na plusie.

- Co do wysokości rat, to tutaj bym raczej nie liczył na to, że raty w jakiś istotny sposób się zmienią. One mogą być ciut większe, ciut mniejsze, ale przede wszystkim powinno spaść saldo tego kredytu, czyli na przykład z 400 tysięcy na 250 tysięcy - podkreślił Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.