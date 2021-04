"Należy się im ochrona konsumencka". RPO wspiera frankowiczów przed sądem

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przyłącza się do jednej ze spraw kredytobiorców frankowych w sądzie apelacyjnym. W jego ocenie skoro kredytobiorcy byli traktowani przez bank podczas zawierania umowy jak konsumenci, oznacza to, że przynależy im ochrona konsumencka, w tym ochrona przed nieuczciwymi klauzulami umownymi.

W ocenie RPO - jak czytamy w komunikacie - "ta sprawa jest doskonałym przykładem negatywnych relacji między bankami i ich klientami". "Cechuje je nadużywanie przez banki swojej pozycji wobec drugiej strony umowy, która jest słabsza - bez względu na to, czy dany klient ma status konsumenta. A postanowienia umów należy ocenić pod tym kątem" - stwierdził Bodnar.

Frankowicze jak konsumenci?

Chodzi o sprawę kredytobiorców, którzy w 2007 roku zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowaną do franka szwajcarskiego na 2 mln zł. Miał on charakter inwestycyjny, mieszkaniowy i konsumpcyjny. W 2015 roku kredyt został całkowicie spłacony.

Kredytobiorcy wezwali jednak bank do zapłaty ponad 300 tys. zł wynikającej z nadpłaty powstałej z tytułu rozliczeń umowy kredytowej. W tym celu - uznając się za konsumentów – zgodzili się na wniesienie powództwa na ich rzecz przez organizację społeczną reprezentującą konsumentów. "Sąd odrzucił pozew stowarzyszenia, a potem Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Obie decyzje uzasadniono brakiem statusu konsumenckiego powodów w związku z zawartą umową" - czytamy w komunikacie Biura RPO.

Apelacja

Powodowie wnieśli apelację. Wskazali, że nawet gdyby przyjąć, że tylko jeden z celów kredytu miałby charakter konsumencki, to połączenie kilku celów w jednej umowie nie powinno być sposobem na pozbawienie konsumenta ochrony wynikającej z dorobku unijnego.

Do takiego stanowiska przychyla się też RPO.

"W niniejszej sprawie powodowi powinna zostać przyznana ochrona o charakterze konsumenckim. Niezależenie od kwalifikacji umowy w oparciu o ustawowe kryteria o charakterze obiektywnym, konsumencki charakter umowy wynika z kwalifikacji umowy, której samodzielnie dokonał bank. Umowa, której treść została ukształtowana przez bank kwalifikuje powodów jako konsumentów. Wynika to z faktu, że do zawarcia umowy bank wykorzystał wzorzec umowny używany do zawierania umów z konsumentami" - napisał RPO w swoim stanowisku.