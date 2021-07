Największy bank w Polsce o ugodach z frankowiczami. Jest "przesunięcie terminu"

PKO Bank Polski jesienią chce uruchomić proces konwersji kredytów frankowych dla szerokiej grupy klientów - wynika z odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes. Pierwotnie miało to nastąpić do końca czerwca. Przedstawiciele banku wyjaśnili, że opóźnienie wynika "z konieczności dostosowania się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie oferty kredytu po konwersji".

Frankowicze w PKO BP

"Priorytetem jest uruchomienie procesu jesienią. Przesunięcie terminu o kilka miesięcy wynika z konieczności dostosowania się do oczekiwań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie oferty kredytu po konwersji. Przygotowaliśmy proces w oparciu o symulację kredytu złotowego ze zmienną stopą procentową. KNF oczekuje, że na etapie negocjacji ugody bank przedstawi również symulację ze stałą stopą procentową – planowaliśmy zrobić to dopiero po podpisaniu ugody" – czytamy.

Pilotażowe ugody

Jednocześnie PKO BP nadal prowadzi pilotaż rozwiązania, zakładający dwie ścieżki oferowania ugód. "Pierwsza zakłada kierowanie ugód do klientów pozostających w sporze sądowym z bankiem - w takiej sytuacji do zawarcia ugody dochodzi przed sądem powszechnym. Druga ścieżka obejmuje negocjacje warunków ugody przed Sądem Polubownym przy KNF i jeśli strony dojdą do porozumienia, to ugoda podpisywana jest w oddziale banku" – wyjaśniono w przesłanej nam odpowiedzi.