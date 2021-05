Frankowicze kontra banki. "Postaram się, żeby te pytania nie pozostały bez odpowiedzi"

Manowska w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wskazała, że odpowiedź Izby Cywilnej SN na zadane przez nią pytania prawne "z pewnością dałaby pewne wskazówki sądom powszechnym co do niejednolicie rozstrzyganych zagadnień prawnych".

- To z kolei usprawniłoby postępowanie przed tymi sądami. Sprawy frankowe, które masowo wpływają do sądów powszechnych, nie są jedynymi sprawami obywateli w sądach, a więc uchwała pełnego składu izby ma duże znaczenie również dla tych innych spraw oczekujących na rozstrzygnięcie. Przede wszystkim jednak decydują tutaj kwestie prawne i to izba zdecyduje, czy istnieją przesłanki podjęcia uchwały, a jeśli tak, to jaką treść będzie miała - powiedziała pierwsza prezes SN.